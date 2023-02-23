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العراق..افتتاح اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي

العراق..افتتاح اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

افتتح نائب رئيس مجلس النواب العراق، شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي.

العالم-العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أن "شاخوان عبد الله افتتح اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي".

وتستضيف بغداد أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد.

ويهدف الاتحادي البرلماني العربي والذي تأسس في حزيران عام 1974، الى إبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب، بالإضافة الى تعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى.

كما يهدف الى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف مجالات التضامن والتعاون العربي، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.

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العراق..افتتاح اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي