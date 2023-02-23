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قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا

قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أن لو الحظر المفروض لما توصلت ايران لهذا التطور العلمي والتقني.

العالم - ايران

وأوضح السيد الخامئئي في كلمة بمناسبة استقباله اعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس، بأنه يجب الاستعداد لمواجهة الشبهات، وحتى الشبهات التي مثل الحظر، حيث إن لولا اجراءات الحظر كونوا على ثقة لم نتوصل الى هذا التطور الصناعي والتقني في البلاد، حيث إنهم لايبيعون القطع ولا العلم والتقنية، لذلك اضطررنا أن نقدم بأنفسنا على ذلك.

وأستطرد أن الشبهة تدفعنا للتفكير أكثر والقراءة والمراجعة والاستشارة اكثر، وأن نسأل اكثر من الشخص الذي يفوقنا بالعلم.

وأكد سماحته أن مجلس الخبراء منتخب الناس وفيه يجسد المعنى الحقيقي للديموقراطية بشكل سليم وكامل، ثانيا فهو يتشكل من علماء الدين ويعكس الجوهر الديني للنظام الاسلامي، بحيث يعبّر عن تركيبة وامتزاج الجمهورية بالاسلامية بالنظام الاسلامي.

يتبع ..

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