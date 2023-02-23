الرئيس الصهيوني يدق ناقوس خطر تفكك كيانه

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان تحذير الرئيس الصهيوني اسحاق هرتسوغ من انفجار الداخل الاسرائيلي، يظهر بان هناك تحسس موضوعي لحالة الصدام المقبلة، الامر الذي استدعى الى الدعوة الى نوع من الحوار باشرافه، وانه اجرى اتصالاً ما بين نتنياهو ومعارضيه من اجل اقامة طاولة للحوار في محاولة لتجنب الاصلاحات القضائية، التي اقرت بالامس ولم يعد هناك مجالاً للحوار، مشيراً الى ان هذا السلك القضائي الذي ينتقد نتنياهو بشكل كبير ويدعو الى التظاهرات، معتبراً ان الامور تشير الى انها ذاهبة باتجاه الصدام.

وكان الرئيس الصهيوني قد صرح: "اشعر ان الصدام قريب وسيكون عنيفاً، برميل بارود قبل الانفجار الكبير.. وختم بالقول انا اخشى على اسرائيل، نحن على عتبة انقلاب حقيقي.. من فضلكم من اعماق قلبي اوقفوا رقصة العفاريت وتوجهوا الى الحوار.. ويجب التوصل الى اتفاق خلال وقت قصير وإلا فان الطوفان سيغرق اسرائيل والاسرائيليين..".



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https://www.alalam.ir/news/6547238