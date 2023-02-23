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هايلي بعد انسحاب موسكو من "نيو ستارت": لدينا رئيس ضعيف

هايلي بعد انسحاب موسكو من
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

انتقدت نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، الرئيس الامريكي جو بايدن بعد تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، واصفة إياه بـ"الضعيف".

العالم-الاميركيتان

وقالت هايلي: "لقد انتهكت روسيا هذه الاتفاقية منذ فترة طويلة، لذا فإن هذا ليس بجديد.. لكن الجديد والخطير هو أن لدينا رئيسا ضعيفا، يعتقد أعداؤنا أنه بإمكانهم ترهيبه"، مشددة على أن "ذلك يجب أن يتغير".

وقد رفض البيت الأبيض التعليق على تصريحات هايلي، مستشهدا بقوانين الأخلاق الفيدرالية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية عن تعليق مشاركة موسكو في معاهدة "ستارت"، مشددا على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

وقد تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993، والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.

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هايلي بعد انسحاب موسكو من "نيو ستارت": لدينا رئيس ضعيف

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