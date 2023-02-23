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وزير الخارجية الإيرانية يواصل مباحثاته المكثفة في بغداد

وزير الخارجية الإيرانية يواصل مباحثاته المكثفة في بغداد
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، مساء الاربعاء في بغداد، رئيس المجلس الأعلى العراقي الشيخ همام حمودي.

العالم - إيران

وجاء لقاء أميرعبداللهيان وحمودي على امتداد المباحثات المكثفة الرسمية وغير الرسمية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته الحالية للعراق، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين، وأيضا متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، التقى وزير الخارجية الإيرانية، كلا من رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وفي مباحثاته مع زيدان، تابع أميرعبداللهيان ملف اغتيال قادة النصر الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاق دربهما، مع تأكيد الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية.

كما ضمت زيارة أميرعبداللهيان إلى بغداد لقاءات مع هادي العامري رئيس منظمة بدر و رایان الکلداني رئيس حركة بابليون.

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وزير الخارجية الإيرانية يواصل مباحثاته المكثفة في بغداد