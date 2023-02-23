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رئيس المحكمة الاتحادية: الكرد الفيليون يمثلون حضارة واصالة العراق

رئيس المحكمة الاتحادية: الكرد الفيليون يمثلون حضارة واصالة العراق
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم العميري، اليوم الخميس، أن الكرد الفيليين يمثلون حضارة وأصالة العراق.

العالم- العراق

وذكر بيان للمؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين، ان "وفداً رفيع المستوى من الكورد الفيليين برئاسة رئيس المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين طارق المندلاوي، وفواد علي اكبر وثائر الفيلي وعباس جواري وفراس مجيد التقى اليوم، برئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري".

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري خلال اللقاء ان الكرد الفيليين تعرضوا إلى جرائم مركبة وجسيمة.

واضاف ان من أول المحاكم في العراق كانت في مندلي، مؤكدا :من الواجب علينا ترسيخ القانون وحماية الأقليات والمكونات الأصلية.

وتابع: ان الاهتمام بالأقليات والمكونات الأصلية يؤشر لدى المجتمع الدولي بأن العراق دولة تهتم بالمكونات والتنوع وتحقق العدالة.

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