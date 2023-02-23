بوتين:سنولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي

العالم-روسيا

وبعد سلسلة من الخطب الحماسية قبل ذكرى الغزو، أعلن بوتين، اليوم الخميس، عن خطط لنشر صواريخ باليستية جديدة متعددة الرؤوس عابرة للقارات من طراز "سارمات" هذا العام. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، علق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

وقال بوتين: "كما في السابق، سنولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي"، في إشارة إلى إمكانية إطلاق الصواريخ النووية من البر والبحر والجو.

وأضاف بوتين في تصريحات نشرها الكرملين في ساعة مبكرة من صباح الخميس: "سنواصل الإنتاج الواسع لأنظمة كينجال فرط الصوتية، وسنبدأ في تجهيز إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الأسرع من الصوت التي تنطلق من البحر".

وتجاهلت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون الموقف النووي ووصفوه بأنه صرفٌ للانتباه عن فشل الحملة العسكرية الروسية على الأرض، بعد عام من شن بوتين أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون غربيون إنهم يعتقدون أن روسيا خططت لهجوم للسيطرة على المزيد من الأراضي قبل الذكرى السنوية للحرب، بالزج بمئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم في الأشهر القليلة الماضية لمنح بوتين انتصارا يمكنه إعلانه.

وأحرزت القوات الروسية تقدما في محاولتها تطويق مدينة باخموت الصغيرة، لكنها فشلت في اختراق الخطوط الأوكرانية لتصل إلى الشمال بالقرب من كريمينا وإلى الجنوب في فوغليدار، وتكبدت خسائر فادحة في الهجوم الذي وضعها في مرمى نيران المدفعية الأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن القوات الأوكرانية صدت 90 هجوما روسيا في الشمال الشرقي والشرق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأغلقت أوكرانيا بعض المدارس تحسبا لشن موسكو هجمات صاروخية بعيدة المدى في أول ذكرى سنوية الحرب. لكن المسؤولين في كييف قالوا إنهم يعتقدون أن موسكو لم تعد لديها القدرة على استعراض كبير للقوة.