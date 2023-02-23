العراق/مدرسة الخالصي تدين جريمة الاحتلال الغاصب في نابلس

العالم- العراق

وجاء في بيان صادر عن مدرسة الإمام الخالصي بهذا الخصوص:

مع انشغال العالم في كل توجهاته وارتباطاته بآثار الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، وتجاوزت آثاره لتصل إلى لبنان وفلسطين المحتلة، يزداد الكيان الإسرائيلي في إجرامه وعدم احترام الشرعية الدولية وقوانين حقوق الانسان، فيقوم بقصف المدنيين في سوريا ويرتكب مجزرة وحشية بحق أبناء شعبنا في فلسطين الحبيبة وفي نابلس بالخصوص، فيرقى إلى الله تعالى مجموعة من الشهداء وعشرات الجرحى نتيجة لهذا العمل الاجرامي أمام صمت عربي ودولي مدان ومستهجن.

ان مدرسة الإمام الخالصي إذ تؤكد موقفها الرافض للاحتلال وكل ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين من أبناء شعبنا الصابر المجاهد في فلسطين، تعلن إدانتها واستنكارها لكل ما جرى بحق هذا الشعب، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بالموضوع إلى اتخاذ موقف قانوني ودولي صريح يدين هذه الانتهاكات الاجرامية، وتدعو السلطات الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها التاريخية في إثبات حق الشعب الفلسطيني في ارضه والدفاع عنها، وعدم التماهي في مشروع الاحتلال خصوصاً فيما يتعلق بالتنسيق الأمني.

وتشد على يد المقاومين الفلسطينيين في تصديهم الشجاع لجرائم المحتلين ومخططات الاستيطان المستمرة، وتدعو قوى المقاومة في كل مكان إلى وحدة الموقف الجهادي، والرد بقوة على كل هذه الجرائم الوحشية ثأراً لدماء الشهداء، وانتصاراً للحق وأهله.

الرحمة والرضوان لشهداء امتنا في كل مكان والشفاء العاجل للجرحى وإلى فلسطين حرة مستقلة ان شاء الله تعالى على يد الأحرار من أبنائه.

مدرسة الإمام الخالصي

2 شعبان المعظم 1444هـ الموافق لـ 23 شباط 2023م