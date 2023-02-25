العميد حاجي زاده: نمتلك صاروخا قادرا على المناورة خارج الغلاف الجوي

العالم - خاص بالعالم

تيمنا باسم شهداء الأمن في محافظة كردستان الايرانية، دخل صاروخ كروز ' باوه' الخدمة، يتحرك هذا صاروخ بمدى 1650 كم عند ارتفاع يبلغ 50 مترا فوق سطح الأرض ويصيب الهدف بدقة، يتم إطلاقه من منصة الإطلاق باستخدام معزز للوقود الصلب، وبعد فصل هذا المعزز عن الجسم الرئيسي، يتم فتح جناحيه وتشغيل المحرك الرئيسي.



وصرح قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة خلال لقاء تلفزيوني مع القناة الاولى الإيرانية أن ايران تمتلك صاروخ هايبر سونيك الفرط صوتي والذي يحتوي على محرك يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 الى 500 كيلومتر من الهدف وان منظومات هذا الصاروخ تمكنه من استهداف اية نقطة يريدها وان سرعته تفوق 13 ماخ (سرعة الصوت).

هو صاروخ قادر على المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك في اتجاهات مختلفة ومن اهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو سلب امكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، وبأن الأعداء لايمكنهم ان يصنعوا مثيلا لهذا الصاروخ حتى بعد مضي عدة عقود.



وحول موعد ازاحة الستار عن هذا الصاروخ الفرط صوتي اوضح قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري قائلا:"نظرا لخروج الصاروخ هايبر سونيك الفرط صوتي من الغلاف الجوي فنحن نبحث عن طريقة لازاحة الستار عنه، اذا لم يثق الاميركيون بذلك فهذا ليس مهما وفي يوم المواجهة ستتوضح الأمور".

وعن قدرات الصواريخ الباليستية الايرانية قال العميد حاجي زاده ان الصواريخ البعيدة المدى الايرانية تم خفض اوزانها الى الربع وازدادت فعاليتها ومن حيث دقة الاصابة فهي نقطوية وتم تقليص الفترة اللازمة للاطلاق الى السدس وأن ايران الان قادرة على استهداف السفن الحربية الاميركية من على بعد الفين كيلومتر، موضحا بأن عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للاوروبيين الذين عليهم ان يحافظوا على احترام انفسهم ايضا علما أن كافة القواعد الاميركية في المنطقة اصبحت 'كاللقمة تحت أسناننا' وتحولت الى نقطة ضعف للاميركيين واننا سنوجه الضربات اليها كلما دعت الحاجة.

وشدد قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري ان ايران بلغت قدرات جديدة في مجال الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية وفيما يتعلق بالطائرات المسيرة، اشار العميد حاجي زادة الى الطائرة المسيرة العملاقة شاهد 149 المعروفة باسم 'غزة'، موضحا أنها قادرة على التحليق لفترة زمنية طويلة وتستطيع حمل 9 قنابل في آن واحد، كما اشار الى الطائرتين المسيرتين شاهد 136 وشاهد 131 معتبرا اياهما من الطائرات المسيرة الانتحارية التي لا نظير لهما في العالم وتتمتعان بقدرات كبيرة.

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