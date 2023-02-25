القضية السورية تتصدّر اجتماع اتحاد البرلمان العربي في بغداد

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واضاف الحلبوسي ان سورية مرت بظروف صعبة، في الأيام الأخيرة، إثر الزلزال المدمر الذي أوقع أضرارا بالغة بالأرواح والممتلكات.

واوضح الحلبوسي ان كل ذلك يلزم الجميع بالسعي والاستمرار في واجب المساندة والدعم إلى حين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة.



البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد، شدد على دعم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه، ودعم القضية الفلسطينية، وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأعرب النائب المستقل ناظم الشبلي عن تحفظه على كلمة رئيس البرلمان اليمني التابع لتحالف العدوان السعودي، وأعلن انسحابه من المؤتمر بعد توجيه إساءات الى حركة انصار الله اليمنية.



المراقبون يرون ان استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، من شأنه أن يساهم في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، وفي تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزا جوهريا في التضامن العربي.

ويعتبر العراق من اهم الفاعلين في المنطقة سياسيا فعلى ارضه تجري المباحثات الايرانية السعودية، ومن ارضه ايضا انطلقت اعمال اعادة سورية الى الجامعة العربية وعودة الحضن العربي الى دمشق.

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