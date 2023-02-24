صوت الانفجارات في ضواحي كرج مرتبط بتدريبات عسكرية

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وبحسب هذا التقرير فان هذه المناورة جرت في ثكنة قرب كرج بهدف رفع الجهوزية الهجومية والدفاعية العسكرية للقوات .

وقال مصدر مطلع في فيلق الإمام الحسن مجتبى(ع) بمحافظة البرز مساء الخميس: إن دوي الانفجار مساء الخميس يعود لدورة تدريبية لقوات الباسيج قرب كرج جرى فيها استخدام اسلحة للدفاع الجوي ضد اهداف وهمية.

واضاف المصدر المطلع ان الدورة التدريبية لقوات الباسيج تجري في معسكر الشهيد مطهري التاهيلي لقوات التعبئة الشعبية في ضواحي كرج وان اصوات الانفجار تعود لمناورات قوات التعبئة التي تجري بشكل روتيني .