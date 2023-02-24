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حرس الثورة الإسلامية:

صوت الانفجارات في ضواحي كرج مرتبط بتدريبات عسكرية

صوت الانفجارات في ضواحي كرج مرتبط بتدريبات عسكرية
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القناة الإخبارية للحرس الثورة الاسلامية انه تم إجراء مناورة دفاعية للحرس الثورة في ضواحي مدينة كرج (غرب طهران )، ولعدة دقائق ، تصدت فيها دفاعتنا الجوية ليلا لأهداف وهمية .

العالم - ايران

وبحسب هذا التقرير فان هذه المناورة جرت في ثكنة قرب كرج بهدف رفع الجهوزية الهجومية والدفاعية العسكرية للقوات .

وقال مصدر مطلع في فيلق الإمام الحسن مجتبى(ع) بمحافظة البرز مساء الخميس: إن دوي الانفجار مساء الخميس يعود لدورة تدريبية لقوات الباسيج قرب كرج جرى فيها استخدام اسلحة للدفاع الجوي ضد اهداف وهمية.

واضاف المصدر المطلع ان الدورة التدريبية لقوات الباسيج تجري في معسكر الشهيد مطهري التاهيلي لقوات التعبئة الشعبية في ضواحي كرج وان اصوات الانفجار تعود لمناورات قوات التعبئة التي تجري بشكل روتيني .

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حرس الثورة الإسلامية: صوت الانفجارات في ضواحي كرج مرتبط بتدريبات عسكرية