سلطنة عمان تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان

العالم - سلطنة عمان

جاء هذا في بيان مشترك صادر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال البيان إن هناك 12 قسا كاثوليكيا يعملون في 4 أبرشيات في عمان، ويضم السكان المحليون البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين نسمة "عددا كبيرا من العمال الأجانب".

وزار البابا البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى منطقة الخليج الفارسي منذ توليه البابوية في عام 2013. وكانت زيارته الأولى إلى الإمارات.

وأوضح البيان أن معظم الكاثوليك في الدولة عمال أجانب من أماكن أخرى في الشرق الأوسط والفلبين والهند وباكستان.

وكانت الكويت أول دولة في منطقة الخليج الفارسي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في عام 1968. وبعد 30 عاما، أقام الفاتيكان علاقات مع اليمن، تلتها البحرين في عام 2000، وقطر في عام 2002، والإمارات العربية المتحدة في عام 2007. يوجد في دول منطقة الخليج الفارسي نحو 3.5 مليون مسيحي، 75 في المائة منهم تقريبا كاثوليك.