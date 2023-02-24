أوستن يكشف عن خطط واشنطن العسكرية لدعم أوكرانيا

العالم- الأميرکيتان

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، قال أوستن: "نحن نقوم بتدريب وتجهيز عدة ألوية من المشاة الميكانيكية والمدفعية، وهذا إمكانيات كبيرة جدا، وبالتالي ستكون لديهم القدرة على اختراق الدفاعات الروسية، وأعتقد أن ذلك سيخلق ديناميكية مختلفة".

وجدد التأكيد على أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بأوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، مشيرا إلى أنه "ما دامت أوكرانيا تواصل تنفيذ العمليات، والعمل على استعادة أراضيها، فسنكون معهم".

وأضاف: "المجتمع الدولي سيكون مع أوكرانيا بمجرد توقف القتال"، وعن الذخيرة والأسلحة والتدريبات للأوكرانيين منذ بدء الحرب، قال أوستن إن هذه "المعدات ستحدث فرقا كبيرا".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الأشياء التي نقوم بها، والإمكانيات التي نقدمها ستمكن الأوكرانيين من البدء في تغيير الديناميكيات في ساحة المعركة، وبدلا من الوصول إلى حالة من الجمود، فإن ما ستراه على الأرجح هو أن الأوكرانيين يشكلون هذه المعركة حتى يتمكنوا من خلق الفرص لأنفسهم واستغلالها في المستقبل".

ورجح الوزير الأمريكي أن الحرب ستنتهي على الأرجح بنوع من المفاوضات، وقال: "ما يهم الأوكرانيين هو إخراج الروس من أراضيهم، وأعتقد أن هذا سيكون على الأرجح نقطة انطلاقهم، لكنني سأترك الأوكرانيين يتحدثون عن أنفسهم" على حد قوله.