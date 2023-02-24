الرئیس رئيسي يصل مدينة ارومیة لافتتاح مشروع نقل المياه الى بحيرتها

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وكان وزير الطاقة علي اكبر محرابيان قد اطلع في صيف العام الجاري عن كثب على مختلف أقسام هذا المشروع، وأكد ضرورة مشاركة شركة تطوير مصادر المياه ووزارته في ادراج هذا الموضوع في اولوياتهما التنفيذية.

وقام الفريق التنفيذي لهذا المشروع بنشاط عمل في 3 نوبات ودون توقف عبر استخدام الاساليب الحديثة لنقل الماء الى بحيرة ارومية.



جدير بالذكر أن مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورمية يتكون من نفق بطول 36 كيلومترًا وقناة بطول 11 كيلومترًا لها القدرة على إمداد حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه لبحيرة أورمية سنويًا.

وتم تدشين المشروع بصورة مؤقتة في 19 شباط الجاري تزامنا مع يوم المبعث النبوي الشريف وبنجاح تام حيث اصبح نقل المياه الى هذه البحيرة ممكنا ليفتتحه رئيس الجمهورية اليوم بصورة رسمية.

ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة الشرق الاوسط وسيصبح بداية لاحياء بحيرة ارومية اذ سوف يتم تنفيذ المشاريع المقبلة الـ 19 بصورة تدريجية.