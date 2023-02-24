اقامة مراسم تكريم للعلامة السيد محمد الحسيني في طهران

العالم - ايران

وأفادت وكالة مهر انه تم تكريم الدكتور الحسيني قائم مقامي لمكانته العملية في محفلا بطهران بمشاركة نائب الشؤون الاجتماعية وإدارة التربية الوطنية.

والدكتور سيد محمد علي الحسيني قائم مقامي من مواليد عام 1941 في النجف أشرف ، وهو مؤلف وباحث في الفلسفة الإسلامية ومنظّر ومبتكر اللسانيات التوحيدية ومترجما كما عمل استأذ في عدد من الجامعات الايرانية .

وتلمذ على يد عدد من الاساتذة منهم المرحوم العلامة محمد تقي جعفري ، والراحل الدكتور مهدي حائري يزدي ، والراحل آية الله سيد رضي شيرازي.

وشارك في هذا الحفل شخصيات بارزة مثل: حجة الإسلام الدكتور سيد مصطفى ميرلوحي ، والدكتور الحاج سعيد حداديان ، والدكتور علي رضا منوتشهريان ، والبروفيسور حميد رضا شكارسري ، ومجموعة من المدراء.