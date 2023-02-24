الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اقامة مراسم تكريم للعلامة السيد محمد الحسيني في طهران

اقامة مراسم تكريم للعلامة السيد محمد الحسيني في طهران
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

اقيمت مراسم تكريم للعالم الدكتور سيد محمدعلي الحسيني قائم مقامي ، بعنوان "المواطن الممتاز" في العاصمة الايرانية طهران.

العالم - ايران

وأفادت وكالة مهر انه تم تكريم الدكتور الحسيني قائم مقامي لمكانته العملية في محفلا بطهران بمشاركة نائب الشؤون الاجتماعية وإدارة التربية الوطنية.

والدكتور سيد محمد علي الحسيني قائم مقامي من مواليد عام 1941 في النجف أشرف ، وهو مؤلف وباحث في الفلسفة الإسلامية ومنظّر ومبتكر اللسانيات التوحيدية ومترجما كما عمل استأذ في عدد من الجامعات الايرانية .

وتلمذ على يد عدد من الاساتذة منهم المرحوم العلامة محمد تقي جعفري ، والراحل الدكتور مهدي حائري يزدي ، والراحل آية الله سيد رضي شيرازي.

وشارك في هذا الحفل شخصيات بارزة مثل: حجة الإسلام الدكتور سيد مصطفى ميرلوحي ، والدكتور الحاج سعيد حداديان ، والدكتور علي رضا منوتشهريان ، والبروفيسور حميد رضا شكارسري ، ومجموعة من المدراء.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إفتتاح الدورة الـ39 لمسابقات طهران الدولية للقرآن الكريم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيسي الايراني يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية

محاولات تهدئة محلية في الوقت الضائع؟

شاهد صنعاء ترسل رسالة تحذرية لتحاف العدوان مفادها..

وفد من حركة طالبان يزور ايران لهذا السبب

بسبب استخدام أسم مزيف بدلا من 'الخليج الفارسي'.. حكم ايراني ينسحب من دورة دولية

اقامة مراسم تكريم للعلامة السيد محمد الحسيني في طهران