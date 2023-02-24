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شاهد لهذا السبب.. الاحتلال يخشى الضفة الغربية

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي فارس أحمد، أن الضفة الغربية المحتلة أصبحت هاجسا مخيفا لدى كيان الاحتلال لأنه يرى كل فرد فلسطيني فيها هو مشروع مقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال أحمد في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي متخوف من الضفة الغربية، لأنها أثبتت أن كل شاب فلسطيني هو مشروع مقاومة، وان وجوده تزلزل فيها، والأهم أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وليس الإسرائيلي المحتل.

وأوضح، الباحث السياسي أن كيان الاحتلال في مجزة نابلس حاول استخدام المدنيين كدروع بشرية من أجل أن يرهب المقاومين ويفقدهم الحاضنة الشعبية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في هذه المجزرة أثبت أنه لن يتخلى عن المقاومة مهما أريق من دمه في سبيلها.

وأضاف، أن كيان الاحتلال يشهد أزمة سياسية ودينية حادة حيث أصبح المجتمع الإسرائيلي منفكا من الداخل، لذا تحاول "حكومة نتنياهو" تصدير أزمتها الداخلية على حساب دم الشعب الفلسطيني.

وأكد أحمد، أن الضغط من قبل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيزيد من تحجيم وجود الجيش الإسرائيلي فيها.

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