قريبا على قناة العالم.. لقاء خاص مع وزير الخارجية الايراني

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ويقوم وزير الخارجية الايراني بزيارة الى العراق تلبية لدعوة من نظيره العراقي "فؤاد حسين" حيث اجرى معه جولة محادثات ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي اجابا فيه على اسئلة الصحفيين.

والتقى امير عبداللهيان كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية "عبداللطيف رشيد" ورئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" ورئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي" ورئيس مجلس القضاء الأعلى "فائق زيدان" ووزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي وكذلك اجتمع الى رئيس تحالف الفتح "هادي العامري" ورئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي" وزعيم حركة بابليون "ريان الكلداني "ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ "همام حمودي" ورئيس هيئة الحشد الشعبي "فالح الفياض" ورئيس الحزب الاسلامي العراقي "رشيد العزاوي".