مسيرة حاشدة في 'البيضاء' باليمن وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين

العالم- اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة، لافتات تؤكد السير على درب الشهيد الصماد في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.



كما هتفوا بالشعارات المنددة بجرائم العدوان وحصاره، والتعبير عن اعتزاز اليمنيين بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في وجه العدو الإسرائيلي المحتل.

وفي المسيرة أكد وكيل المحافظة صالح المنصوري، أن الرئيس الشهيد الصماد جسد المشروع القرآني والهوية الإيمانية.

واستعرض مواقف من حياة وسيرة الشهيد الصماد وتحركه بكل شجاعة في الدفاع عن الوطن وجهوده في تعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومرتزقته.

وأشار الوكيل المنصور إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستحضار مواقفه الإيمانية المشهودة في التضحية والفداء وتماسك الجبهة الداخلية.

فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن محمد السقاف في كلمة العلماء ومحمد الثريا عن الشخصيات الاجتماعية، إلى واجبات الأمة تجاه الفلسطينيين والقدس الشريف.

وأشادا بتفاعل أبناء البيضاء والمحافظات مع دعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي والخروج في مسيرة الوفاء للشهيد الصماد ونصرة الشعب الفلسطيني.

تخللت المسيرة والفعالية كلمات وقصائد شعرية اعتبرت إحياء الذكرى السنوية للشهيد الصماد محطة إيمانية لاستذكار مواقفه وشجاعته وتضحياته في مواجهة الظلم والطغيان.

وأكدت ضرورة المضي على نهج الشهداء العظماء وترسيخ الهوية الإيمانية والعمل على إفشال مؤامرات العدوان.

وأشار بيان صادر عن المسيرات إلى أن الشهيد الصماد كان يمثل نموذجا راقياً في أداء المسؤولية في إيمانه ونزاهته وحبه للشعب وتفانيه في خدمته، داعيا جميع مسئولي الدولة إلى الاقتداء به.

وأوضح البيان أن الشهيد الصماد حاضر في وجدان وقلوب اليمنيين باعتباره نموذجا في التضحية والفداء والبذل والعطاء والصدق والوفاء وخدمة الشعب والوطن.

وأكد البيان تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل حتى استعادة كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى تضافر جهود الجميع والاستمرار في رفد الجبهات والحفاظ على حالة الاستقرار في الواقع الداخلي.