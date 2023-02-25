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صنعاء تدين تهجير دول العدوان لسكان جزيرة عبد الكوري اليمنية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

بدأت الإمارات منذ أيام بتهجير عشرات الأسر من سكان جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتزامن مع قيامها بإنشاءات عسكرية في الجزيرة التابعة لأرخبيل سقطرى جنوبي البلاد. هذا وحذرت حكومة صنعاء من استمرار دولة الإمارات بتحركاتها وممارساتها في الجزر اليمنية.

العالم - خاص بالعالم

وعلى وقع تحركات إماراتية مكثفة ما بين تهجير السكان وإنشاء قواعد عسكرية تعيش منذ أيام جزيرة عبدالكوري التابعة لأرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، إذ تتحدث المعلومات أن الإمارات بدأت بإجلاء السكان والصيادين والقوات اليمنية من الجزيرة، وأظهرت صور أقمار صناعية قيامها بتشييد قاعدة ضخمة هناك وأعمالٍ إنشائية لبناء مدرجات ومخازن عسكرية.

عملية التهجير وما رافقتها من استحداثات عسكرية في جزيرة عبدالكوري المعروفة بموقعها الاستراتيجي، تأتي وفق مصادر لتهيئتها لتكون قاعدة عسكرية لقوات إماراتية وإسرائيلية مشتركة بهدف تعزيز السيطرة على طرق الملاحة البحرية الدولية في المحيط الهندي والبحر العربي، وتوسيع بسط النفوذ على الجزر اليمنية، كما كان الحال مع جزيرتي ميّون وسقطرى..

التحركات الإماراتية في الجزر اليمنية قوبلت بردود فعل مستنكرة من قبل الأوساط اليمنية، حيث حذرت سلطة صنعاء من استمرارها وخطورتها، واعتبرتها انتهاكاً جديداً لسيادة البلاد رأت ضرورة مواجهته، مؤكدة أن لديها رصد دقيق لمواقع تمركز القوات الأجنبية في اليمن وتعدها أهدافاً مشروعة.

ممارسات التحالف السعودي الإماراتي في الجزر اليمنية -وفق حقوقيين- لم تقتصر فقط على محاولة عسكرة هذه الجزر ونهب ثرواتها، بل تصل إلى حد العمل على تغييرها ديمواغرفياً، من خلال عملية التهجير وسلخ هويتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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