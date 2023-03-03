الرئيس التركي يبقي موعد الانتخابات في مايو القادم رغم الزلزال

العالم - خاص بالعالم

المعارضة فيما يعرف بالطاولة السداسية أعلنت توافقها على مرشحها الذي ستخوض به الانتخابات فيما الاعلان عن اسمه منتصف الاسبوع القادم.

تصر المعارضة على اجراء الانتخابات رغم كارثة الزلزال ويصرح الرئيس التركي ان الانتخابات في موعدها في مايو القادم، فيما يرى مراقبون أن آثار الكارثة ستصنع تأثيرا في توجهات الناخب التركي.

ورغم اعلان المعارضة على التوافق على مرشح واحد الا ان بعض الخلافات حضرت ايضا ، ففي تصريحات مفاجئة لميرال اكشنار زعيمة حزب الجيد أعلنت فيها الانسحاب من الطاولة السداسية.

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