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الرئيس الجزائري يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في كييف هذا الأسبوع

الرئيس الجزائري يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في كييف هذا الأسبوع
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون" إعادة فتح سفارة بلاده لدى أوكرانيا الأسبوع القادم، بعد إغلاقها في وقت سابق لأسباب أمنية.

العالم - الجزائر

ووصف الرئيس الجزائري علاقة بلاده بأوكرانيا بالعادية.

وقال: "علاقاتنا عادية مع أوكرانيا، واتفقنا اليوم مع وزير الخارجية على إعادة فتح سفارتنا في كييف هذا الأسبوع، بعد أن أغلقناها لأسباب أمنية"بحسب "وسائل إعلام جزائرية".

وأضاف: "أما علاقتنا مع روسيا فهي علاقات معروفة من طرف العام والخاص".

ورفض الرئيس الجزائري الخوض في تفاصيل زيارته المرتقبة إلى موسكو، وعن إمكانية تقديم مقترح للسلم بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "لايمكنني الإجابة عن هذا السؤال، دبلوماسيتنا تعمل في صمت، وسنتكلم عن هذه الأمور عندما تتجلى وتظهر وليس قبل".

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