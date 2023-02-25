قناة العالم
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
انطلاق مناورات الدفاع الجوي المشتركة بين الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية مساء اليوم
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-02-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/02/25/167734477961058200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/02/25/167734477961058200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/02/25/167734427987347100.jpg
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-02-2023
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-02-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
استراتيجية اميرکية جديدة ومعادلة لبنانية للرد
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣
مختارات
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 25فبراير 2023
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨
مع الحدث
العام الثاني للحرب في اوكرانيا ولا افق للتسوية
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤
انقلاب الصورة
استراتيجية اميرکية جديدة للاطاحة بالانظمة
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
أسباب الانهيار في لبنان وسبل المواجهة
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
إصرار فلسطيني على المقاومة رغم جرائم الاحتلال، وقيادات تونسية خلف القضبان
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
اليمن.. 146 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي
بانوراما: ايران والعراق... زيارات متبادلة وعلاقات استراتيجية
إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل
دمشق تدعو الدول للضغط على الغرب لرفع إجراءاته القسرية عن سورية
إيران تسجل رقماً قياسياً في مجال الإطلاق الناجح إلى الفضاء خلال عام واحد
البوصلة
مجزرة نابلس.. واتساع رقعة المقاومة الفلسطينية
مقالات و تحليلات
محاولات تهدئة محلية في الوقت الضائع؟
هل تسرع مجزرة نابلس من تفجر انتفاضة في انحاء فلسطين؟
عين الجولاني على أعزاز: أنا 'أمير' الشمال
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
نتنياهو يستميت النجاة بشماعة ايران
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.