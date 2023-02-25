السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن أبرز النقاط في قمة 'العقبة' منها تنفيذ خطة أمنية أمريكية!

الكشف عن أبرز النقاط في قمة 'العقبة' منها تنفيذ خطة أمنية أمريكية!
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن أبرز النقاط في "المباحثات الأمنية" بين أمريكا والسلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال والأردن ومصر، في قمة العقبة (جنوب الأردن)، المزمع عقدها غدا الأحد.

العالم- الاحتلال

وأفادت "القناة 14" العبرية، أن "القمة تهدف لتدريب ما يقرب خمسة آلاف عنصر من جهاز الأمن الوطني بالسلطة الفلسطينية، في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية.

وأشارت القناة إلى أنهم سيخضعون لبرنامج تدريبي خاص، بإشراف أمريكي، ومهمتهم الهجوم على المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان موقع /واللا/ العبري، قد أورد الإثنين الماضي، نقلا عن مصدر مطلع أن "الجانب الفلسطيني وافق أخيرا على تنفيذ خطة أمنية أمريكية تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة على مدينتي جنين ونابلس، وذلك بعد أسابيع من المماطلة والتهرب من الرد على طلب أميركي بهذا الشأن حسب ما جاء بالموقع.

ولفت الموقع إلى أن "مخرجات القمة تذكر بالخطة الأمنية في أواخر عهد الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، والتي تولاها في حينه المنسق الأمني الأمريكي الجنرال "كيث دايتون".

وهبطت، صباح اليوم، مروحية عسكرية أردنية في مقر المقاطعة بمدينة رام الله (وسط الضفة)، لنقل وفد السلطة الفلسطينية المشارك بالقمة المرتقبة.

ولفتت مصادر إلى أنه سيشارك عن الجانب الفلسطيني في اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة بالسلطة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة، مجدي الخالدي.

ويشار إلى أن أجندة الاجتماع ستتركز على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات، التي توصل إليها "الشيخ" مع ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "تساحي هنغبي"، المكلف من رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بحسب مصادر فلسطينية.

روابط ذات صلة

لقاء فلسطيني وطني موسع في غزة رفضا لإجتماع 'العقبة'

المقاومة الفلسطينية: إجتماع 'العقبة' خيانة لدماء الشهداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع اليمني يكشف أسباب اغتيال الرئيس 'الصماد'

بالفيديو.. علماء يكتشفون طبقة خامسة داخل اللب الداخلي للأرض

الكشف عن أبرز النقاط في قمة 'العقبة' منها تنفيذ خطة أمنية أمريكية!

بدء مناورات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري الليلة

لقاء فلسطيني وطني موسع في غزة رفضا لإجتماع 'العقبة'

في ختام المؤتمر الـ34.. اتحاد البرلمان العربي يعلن عن تشكيل وفد لزيارة سوريا