الكشف عن أبرز النقاط في قمة 'العقبة' منها تنفيذ خطة أمنية أمريكية!

العالم- الاحتلال

وأفادت "القناة 14" العبرية، أن "القمة تهدف لتدريب ما يقرب خمسة آلاف عنصر من جهاز الأمن الوطني بالسلطة الفلسطينية، في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية.

وأشارت القناة إلى أنهم سيخضعون لبرنامج تدريبي خاص، بإشراف أمريكي، ومهمتهم الهجوم على المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان موقع /واللا/ العبري، قد أورد الإثنين الماضي، نقلا عن مصدر مطلع أن "الجانب الفلسطيني وافق أخيرا على تنفيذ خطة أمنية أمريكية تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة على مدينتي جنين ونابلس، وذلك بعد أسابيع من المماطلة والتهرب من الرد على طلب أميركي بهذا الشأن حسب ما جاء بالموقع.

ولفت الموقع إلى أن "مخرجات القمة تذكر بالخطة الأمنية في أواخر عهد الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، والتي تولاها في حينه المنسق الأمني الأمريكي الجنرال "كيث دايتون".

وهبطت، صباح اليوم، مروحية عسكرية أردنية في مقر المقاطعة بمدينة رام الله (وسط الضفة)، لنقل وفد السلطة الفلسطينية المشارك بالقمة المرتقبة.

ولفتت مصادر إلى أنه سيشارك عن الجانب الفلسطيني في اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة بالسلطة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة، مجدي الخالدي.

ويشار إلى أن أجندة الاجتماع ستتركز على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات، التي توصل إليها "الشيخ" مع ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "تساحي هنغبي"، المكلف من رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بحسب مصادر فلسطينية.