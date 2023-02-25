إيران تسجل رقماً قياسياً في مجال الإطلاق الناجح إلى الفضاء خلال عام واحد

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وقال حسين دليريان ، المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية ، في تصريح لوكالة أنباء فارس: "إن المجلس الأعلى للفضاء ، بصفته هيئة توجيهية وصانعة للسياسات في هذا المجال ، أجرى 6 عمليات إطلاق فضائية ناجحة بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة في صناعة الفضاء في البلاد ، وهي خطوة فريدة من نوعها. لأننا لم نشهد مطلقًا هذا العدد من عمليات إطلاق الفضاء في فترة عام واحد في البلاد."

وأضاف أن عمليات الإطلاق هذه تشمل إطلاق القمر الصناعي ققنوس و 2 من الأقمار الصناعية الصغيرة الأخرى بواسطة الصاروخ الحامل سيمرغ ، وإطلاق القمر الصناعي نور 2 ووضعه الناجح في المدار بواسطة الصاروخ الحامل قاصد ، ووضع القمر الصناعي خيام بنجاح في المدار، وإطلاق القمر الصناعي ناهيد 1 بواصلة منصة اطلاق ذو الجناح ، والاختبار دون المداري لكتلة النقل المداري ، واختبار الصاروخ الحامل قائم 100.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء: "الحمد لله ، تم تنفيذ عمليات الاطلاق هذه بنجاح ، وبفضل الله ، في المستقبل القريب ، سيجري اطلاق قمر الاتصالات ناهد 1 ، وهو في الواقع الخطوة الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطاع الاتصالات الفضائية ".

وذكر أن منظمة الفضاء الإيرانية ، على أساس برنامج الفضاء لمدة 10 سنوات تعتزم ومن خلال التعاون المنسجم القائم بين سائر قطاعات الصناعة الفضائية ، تسريع تطوير صناعة الفضاء وترسيخ موقع ايران في مدار الأسد.

وأضاف دليريان: بالطبع نحن في منظمة الفضاء الإيرانية بدأنا أيضًا في تنفيذ الخطة المدونة للوصول الى مدارات أعلى ايضا بالتعاون ومساعدة لاعبين آخرين في صناعة الفضاء ، وبفضل دعم الحكومة ورئيس الجمهورية نفسه وسنحقق إنجازات كبيرة في هذا الاتجاه في السنوات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء في العام 2021 برئاسة رئيس الجمهورية وجرى في الاجتماع الثاني الذي عقد قبل شهرين الموافقة النهائية على برنامج الفضاء لمدة 10 سنوات للبلاد .