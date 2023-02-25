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الاحتلال يغتصب 193 دونما من أراضي العوجا في أريحا

الاحتلال يغتصب 193 دونما من أراضي العوجا في أريحا
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال، استولت على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا في محافظة أريحا.

العالم- فلسطين

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها، تابعة لقرية العوجا في محافظة أريحا، واستخدمت سلطات الاحتلال حجة "استملاك للمصلحة العامة"، للاستيلاء عليها.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي وتحديدا في المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها اذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61 % من مجمل مساحة الضفة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بالاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح مشروع عام لصالح المستوطنين، وتمنع الفلسطينيين من خلال أمر عسكري باستخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة.

وبين أن سلطات الاحتلال ومنذ عام 2014 أصدرت 29 أمرا لاستملاك أراضي المواطنين بحجة المصلحة العامة أو مصلح الجمهور، وقضت هذه الأوامر بالاستيلاء على أكثر من 2100 دونم من أراضي المواطنين، كان الهدف منها خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، وربط المواقع الاستيطانية الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستوطنين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم.

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