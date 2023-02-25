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آلاف الأشخاص يتظاهرون في برلين احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا

آلاف الأشخاص يتظاهرون في برلين احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف الأشخاص وسط برلين، اليوم السبت، لدعم مبادرات السلام واحتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا.

العالم- اوروبا

وذكرت وكالة " نوفوستي" الروسية ان "النائبة في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارا فاكنكنيخت، دعت إلى التظاهرة، وأكدت أن على الألمان مطالبة المستشار أولاف شولتس بوقف تصعيد النزاع على الفور، ووقف تزويد نظام كييف بالأسلحة وقيادة مبادرة السلام الأوروبية".

ووفقا للتقديرات الأولية للمنظمين، يشارك في المظاهرة أكثر من 25 ألف شخص. ويحملون لافتات كتب عليها: "هذه ليست حربنا"، "دبلوماسية وليس أسلحة" و"الأسلحة الألمانية تقتل الروس والأوكرانيين مرة أخرى" وغيرها.

ويشار إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني دعا أيضا إلى "المشاركة في التظاهرة"، مشددا على "ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية من أجل السعي لتحقيق السلام".

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آلاف الأشخاص يتظاهرون في برلين احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا

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