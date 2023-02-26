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لليوم الثالث عشر..

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الإحتلال

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الإحتلال
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

لليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون.

العالم- فلسطين

جاء ذلك احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

توصيات المتطرف بن غفير في الحكومة الفاشية أولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكذلك أبلغت إدارة السّجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة.

وعلى إثر ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكانت لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

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لليوم الثالث عشر.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الإحتلال