160ألف متظاهر في'اسرائيل'يتظاهرون للإطاحة بنتنياهو

العالم - مراسلون

تتواصل التظاهرات بالشارع الاسرائيلي وتتسع داخل الكيان المحتل في ظل أصرار حكومة نتنياهو على تمرير القوانين الخاصة بتغير النظام القضائي والذي حصل على التصويت بالقراءة الاولى داخل الكنيست رغم زخم هذه التظاهرات.

وقال المحلل السياسي امجد شهاب لقناة العالم:"الازمة بالجبهة الداخلية للكيان الصهيوني ستتعمق أكثر فأكثر لانه هناك اصرار كبير من طرف المعارضة بعدم التوقف، فنتنياهو سيسيطر بشكل او بأخر علی المنظومة القضائية ولن يكون هناك فصل سلطات كما كانت عليه العادة منذ تأسيس هذا الكيان حتی اليوم".

أكثر من مئة وخمسون الف نزلوا الى الشوارع بتل ابيب وحيفا والقدس وهرتسيليا للاسبوع الثامن وسط أنتشار أمني واسع تحسبا من وقوع أعمال عنف مع تزايد حالة الغليان والتصدع بالشارع الاسرائيلي.

وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية محمد زحايكة:"واضح انه مع مرور الايام يزداد الاحتقان في الشارع الاسرائيلي ويزداد الأمر تعقيداً في المشهد السياسي الاسرائيلي بشكل عام في ظل استمرار هذه المسيرات الصاخبة ضد حكومة نتنياهو المتطرفة والمتعصبة، اعتقد ان الامور سوف تتواصل بهذا الزخم وبهذا الاتجاه حتی اسقاط هذه الحكومة".

كيان الاحتلال الاسرائيلي يمر بأزمة بالجبهة الداخلية وفق عدد من المراقبين قد تؤدي الى فوضى وأقتحامات من قبل المتظاهرين لمؤسسات حكومية ورئاسة الوزراء والكنيست.

المتظاهرون يصرون علی الخلاص من هذه الحكومة ويطالبون بمحاكمة بنيامين نتنياهو وزمرته لان هذه الحكومة تؤدي الی الانهيار ومزيد من التصدع لهذا الكيان".