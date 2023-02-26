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استشهاد 4 مقاتلين للحشد بهجوم لـ"داعش" واشتباكات ضارية في الأنبار

استشهاد 4 مقاتلين للحشد بهجوم لـ
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، باستشهاد 4 مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" الإرهابي صباح اليوم الاحد، في قضاء هيت بالأنبار غربي البلاد.

العالم - العراق

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوما لداعش على نقطة امنية للحشد العشائري بقضاء هيت في الانبار أسفر عن استشهاد 4 منتسبين".

وأضاف، أن "الهجوم وقع ضمن قرية الخوضة، فيما كثفت القوات الامنية تواجدها في مكان الحادث".

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم خوضه اشتباكات ضارية مع عناصر "تنظيم داعش" في محافظة الانبار .

وذكر بيان للجهاز أن القوات الأمنية "تخوض اشتباكات ضارية مع الدواعش في الانبار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظات الانبار وديالى خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الخروقات الأمنية، بفعل حركة عناصر "تنظيم داعش" في مناطق متفرقة من المحافظتين.

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