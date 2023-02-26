وقفة غضب في رام الله رفضًا لقمة العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيها

العالم- فلسطين

وأوضح الائتلاف أن الوقفة ستكون اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في دوار المنارة وسط رام الله.

وشدد على ضرورة المشاركة في الوقفة، للتأكيد على رفض التعاون الأمني مع الاحتلال، ووفاءً لتضحيات شعبنا ودماء شهدائه.

وتستضيف الأردن، اليوم الأحد، اجتماعًا فلسطينيًا "إسرائيليًا"،"سياسيًا أمنيًا"، يحضره ممثلون عن جمهورية مصر والولايات المتحدة.

وتأتي هذه القمة عقب العدوان "الإسرائيلي" على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام اسليم 24 عاماً أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.

وتعد بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.