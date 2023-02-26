نستخدم المعدات الصينية لتوسيع الجيل الخامس من الإنترنت

العالم - إيران

وأشار زارع بور في تصريح إعلامي إلی التعاون بين إيران والصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال: "خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آيةالله إبراهيم رئيسي إلی الصين، وقع وزير الخارجية حسين أمیرعبداللهیان مذكرة تفاهم مشتركة مع هذا البلد في مجالات الفضائية والأجهزة والبرمجيات، والتي تتضمن بنوداً مختلفة ويمكن أن تساعد في تنمية بلدنا في هذا المجال."

وعن حديثه حول توسيع الجيل الخامس من الإنترنت قال: "إن العديد من أجهزة الإنترنت من الجيل الرابع في بلادنا صينية الصنع، ومن الطبيعي أن نستخدم المعدات الصينية للجيل الخامس من الإنترنت أيضا.ً"

یذکر أن الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي زار العاصمة الصينية بكين يوم 14 فبراير الجاري على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ وذلك من أجل تعزيز العلاقات الإیرانیة الصینیة .

وقد تمثلت إنجازات هذه الزيارة في متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية لـ25 عاما بين البلدين وأتت على شكل توقيع 20 وثيقة تعاون، وكان قد أعلن حينها وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني عن توقيع 8 عقود استثمار صينية في إيران في مختلف المجالات الاقتصادية خلال هذه الزيارة.

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقاً لإحصاءات الجمارك الإيرانية لمدة 10 أشهر، كانت هذه الدولة الوجهة الرئيسية لصادرات إيران بـ12 ملياراً و 600 مليون دولار، في المقابل، استوردت إيران 12 مليار و700 مليون دولار من الصين خلال هذه الفترة.