إيران والعراق يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في رياضة الجودو

العالم - إيران

وبحضور رئيس الاتحاد العراقي للجودو ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة سمير الموسوي ورئيس الاتحاد الإيراني للجود آرش ميرإسماعيلي، وقعت بطهران مذكرة تفاهم للتعاون بين اتحادي الجودو بمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف في العراق ومحافظتي إيلام وكرمانشاه في إيران المحاذيتان للعراق.

وفي البداية وقع حسين أميري رئيس اتحاد الجودو في محافظة كرمانشاه وعلي نظار رئيس اتحاد الجودو بمحافظة النجف الأشرف على مذكرة التعاون.

وبعد ذلك وقع ممثل وحيد عبداللهي بور رئيس اتحاد الجودو بمحافظة إيلام، مذكرة تعاون مع مروان المنكوشي رئيس اتحاد الجودو في محافظة كربلاء المقدسة.

وفي هذه المذكرة، تقرر أن تتعاون جميع المحافظات الأربع في إقامة دورات التحكيم والتدريب والمعسكرات والمسابقات المشتركة.

وتم توقيع هذه المذكرة في قاعة اجتماعات الاتحاد الإيراني للجودو وعلى هامش منافسات الجودو بين الأندية للرجال في كأس الخليج الفارسي.