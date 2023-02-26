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طيران الاحتلال الإسرائيلي تبدأ استخدام مسار جوي يمر عبر مسقط والرياض

طيران الاحتلال الإسرائيلي تبدأ استخدام مسار جوي يمر عبر مسقط والرياض
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة طيران "العال" التابعة للكيان الإسرائيلي اليوم الأحد، أنّ طائراتها ستبدأ، اليوم الأحد، استخدام مسار جديد يمر عبر السعودية وسلطنة عمان.

العالم - الاحتلال

واتُخذ هذا القرار بعدما انضمت مسقط، الأسبوع الماضي، إلى الرياض في فتح مجالها الجوي أمام طيران الكيان.

وقالت الشركة في بيان إنّ رحلة "العال 083" التي ستنطلق من مطار "بن غوريون" في "تل أبيب" ستستغرق 8 ساعات لتصل إلى بانكوك.

وسبق أن أوضحت الشركة أنّ المسار الجديد سيختصر مدة الرحلات مع آسيا بأكثر من ساعتين.

ومطلع أيلول/سبتمبر الفائت، ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنّ رحلة لشركة طيران "العال" مرّت، للمرة الأولى، فوق السعودية في طريقها إلى عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قررت، في شهر تموز/يوليو الماضي، "فتح أجواء السعودية لجميع الناقلات الجوّية"، بما فيها الناقلات للكيان الإسرائيلي التي "تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد"، بحسب بيان الهيئة.

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