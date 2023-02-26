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استعدادات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو

استعدادات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام رسمية في روسيا، اليوم الأحد، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إنّ وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع.

العالم - روسيا

ونسبت الوكالة إلى بوغدانوف القول في مقابلة أجريت معه: "يوجد على جدول الأعمال الآن تنظيم اجتماع رباعي لمسؤولي الشؤون الخارجية"، مضيفاً من دون الخوض في التفاصيل أنّ "الاستعدادات جارية له".

وقبل أيام صرح بوغدانوف أنّ "الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها"، قائلاً إنّ "روسيا ستواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية".

وأشار إلى أنّ "استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، يجب أن يكونا إحدى نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه".

وأوضح بوغدانوف أنّ الاجتماع الذي عقد في موسكو في كانون الأول/ديسمبر، بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، تم خلاله تحديد المجالات الرئيسة لاستمرار العمل المشترك وإنشاء آلية خبراء لتنسيقه.

وأفاد بأنّ إيران أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى عملية التفاوض، مشيراً إلى أنّ روسيا أيدت مشاركتها، نظراً إلى طبيعة العلاقات التي تربطها بدمشق وأنقرة، وكذلك دورها الإقليمي، ومشاركتها البنّاءة في صيغة "أستانة".

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استعدادات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو

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