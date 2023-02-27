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جيولوجي أردني:

زلازل تركيا لا تأثير لها على النفط في الأردن ولن تؤدي لتسربه إلى أي مكان

زلازل تركيا لا تأثير لها على النفط في الأردن ولن تؤدي لتسربه إلى أي مكان
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

اثار تصريح حكومي في الايام الماضية حول تأثير الزلزال على وجود النفط في الاردن وتسربه إلى اماكن اخرى، استغراب ودهشة العديد في اوساط المجتمع الاردني.

العالم _ الأردن

وفي هذا الصدد قال استاذ الجيولوجيا مصدوق التاج إن في حال حدوث تأثير على خزان بترولي نتيجة الزلازل فان ذلك يكون بسبب صدع قد مر فيه، لافتًا إلى أن زلزال تركيا الذي وقع مؤخرًا وقع على صدع معين ولا يرتبط بالصدوع الموجودة في الاردن.

واكد التاج اليوم الاثنين انه لايوجد تأثير لزلزال تركيا على مخزون النفط المتواجد في الأردن او تسربه الى اماكن اخرى، مؤكدًا على انه لايوجد أي علاقة بين الزلالزل التي ضربت تركيا بمخزون النفط او تسربه.

واوضح ان البترول يكون بالعادة في أنظمة من الصدوع ولا تتأثر بحركة صدع واحد، مشيرا الى ان التأثير يكون عندما يصل الصدع الى الخزان ومعظم الصدوع تكون سطحية.

وختم التاج حديثه انه حتى المناطق التي تتواجد فيها مخزون النفط ليست على صدع رئيسي وحتى اذا تحرك لا تأثير عليها.

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جيولوجي أردني: زلازل تركيا لا تأثير لها على النفط في الأردن ولن تؤدي لتسربه إلى أي مكان