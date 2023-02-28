تظاهرة حاشدة وسط الخرطوم.. وقوات الأمن تطلق الغاز

العالم - خاص بالعالم

يقول محمد الذي يأتي في كل تظاهرة تحت ظل هذه الشجرة في منطقة باشدار وسط الخرطوم حيث يبدأ تجمع المتظاهرين انه يستعيد الذكريات مع قتلى التظاهرات الذين قتلهم العسكر بصناعة هذه القلائد التي تحمل صورهم حيث يتزاحم المتظاهرون على شرائها.



وعلي ضوء هذه الذكريات الأليمة لمئات قتلى التظاهرات السلمية دون محاكمات وقصاص لقتلتهم من العسكر انطلقت مليونية الثامن والعشرين من فبراير في مدن الخرطوم الثلاثة في اتجاه القصر الرئاسي وسط شعارات وهتافات تدعو لاسقاط العسكر وتندد بالتفاوض معه من قبل قوي الحرية والتغيير.



الملاسنات المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما يتعلق بالدمج اكدت على بداية النهاية للاتفاق الاطاري وبرهنت للمتظاهرين السلميين الا مناص من استمرار التظاهرات السلمية في ظل تدهور اقتصادي وامني مريع يعيشه المواطن السوداني.



ومازالت القوات العسكرية تمارس القمع المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ميدان شروني المؤدي للقصر الرئاسي ما أدى لسقوط العديد من الضحايا.

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