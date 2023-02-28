الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تظاهرة حاشدة وسط الخرطوم.. وقوات الأمن تطلق الغاز

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

شهدت مدن الخرطوم الثلاثة مليونية الـ28 من فبراير في اتجاه القصر الرئاسي رفضا للاتفاق الاطاري ومبدأ التفاوض مع العسكر، واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

العالم - خاص بالعالم

يقول محمد الذي يأتي في كل تظاهرة تحت ظل هذه الشجرة في منطقة باشدار وسط الخرطوم حيث يبدأ تجمع المتظاهرين انه يستعيد الذكريات مع قتلى التظاهرات الذين قتلهم العسكر بصناعة هذه القلائد التي تحمل صورهم حيث يتزاحم المتظاهرون على شرائها.

وعلي ضوء هذه الذكريات الأليمة لمئات قتلى التظاهرات السلمية دون محاكمات وقصاص لقتلتهم من العسكر انطلقت مليونية الثامن والعشرين من فبراير في مدن الخرطوم الثلاثة في اتجاه القصر الرئاسي وسط شعارات وهتافات تدعو لاسقاط العسكر وتندد بالتفاوض معه من قبل قوي الحرية والتغيير.

الملاسنات المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما يتعلق بالدمج اكدت على بداية النهاية للاتفاق الاطاري وبرهنت للمتظاهرين السلميين الا مناص من استمرار التظاهرات السلمية في ظل تدهور اقتصادي وامني مريع يعيشه المواطن السوداني.

ومازالت القوات العسكرية تمارس القمع المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ميدان شروني المؤدي للقصر الرئاسي ما أدى لسقوط العديد من الضحايا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السودان: أجندات خارجية تريد فرض إملاءات علينا بشأن سد النهضة

الإمارات تروج لمصالحها وتحرض ضد المعارضة في السودان

السودان.. أطراف اتفاق جوبا توقع على جداول زمنية محدثة لتنفيذه

البرهان يشترط دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش لـ"دعم الاتفاق الإطاري"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. العودة العربية لسوريا وربح محور المقاومة

وزير خارجية كازاخستان: روسيا لا تشكل اي تهديد أو خطر على بلادنا

بالفيديو.. تظاهرة حاشدة وسط الخرطوم.. وقوات الأمن تطلق الغاز

وسائل إعلام: نقل عمر البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة

محافظ عدن: الصراع بين المرتزقة في الجنوب يؤكد هشاشة تحالف العدوان

قس أمريكي يثير ضجة بعودته الى المنزل!