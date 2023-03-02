الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين وسط اليونان

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

زلزال من نوع آخر أحدثه اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل53 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد، ضحايا الحادث بالعشرات من قتلى ومصابين وحتى مفقودين كون الكثير من الجثث تفحمت وتحولت آخرى الى أشلاء.

العالم - خاص بالعالم

وفيما قال عناصر الإنقاذ إنهم لم يتعاملوا مع كارثة بهذا الحجم من قبل وصف مسؤولون يونانيون الحادث بالمروع وغير المسبوق مشيرين الى أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها وأن أول عربتين دمرتا بالكامل اثر اندلاع النيران بهما بعد الاصطدام.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس:"الحادث مروّع وغير مسبوق العدالة ستؤدي عملها وستحدد المسؤوليات. كل شيء يظهر أن المأساة وللأسف كانت بشكل رئيسي نتيجة خطأ بشري".

وفي حين أعلنت السلطات اليونانية حدادا وطنيا لثلاثة أيام قدم وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته بعد ساعات على الحادث لافتا الى ممارسة النقد الذاتي الكامل للنظام السياسي والدولة اثر توجيه انتقادات إلى الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد في اليونان.

الحكومة اليونانية أعلنت ان مدير محطة القطار اعترف بالمسؤوليته والإهمال والخطأ عن الحادث وسيتعين على هذا المسؤول تقديم تفسير بشأن السماح لقطار ركاب سلوك نفس مسار قطار شحن لعدة كيلومترات. كما ستوجه له تهمة القتل بسبب الإهمال وعقوبتها السجن مدى الحياة في حال الإدانة.

وزير النقل اليوناني الجديد يورغوس ييرابيتريتيس تعهد خلال تسلم مهامه بالتحقيق في حادث تصادم القطارين الأكثر دموية في البلاد واعدا بتطوير نظام السكك الحديدية وإعادة الأمان لرحلات القطار.

الى ذلك اندلعت احتجاجات في اليونان واصطدم محتجون غاضبون مع الشرطة خارج مقر شركة قطارات 'هيلينيك' في أثينا وهي الشركة المسؤولة عن صيانة سكك الحديد في اليونان. كذلك خرجت احتجاجات أيضا في مدينة سالونيك ومدينة لاريسا التي وقعت الكارثة بالقرب منها ليلة الثلاثاء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار اليونان ورجال الإنقاذ يبحثون بين الحطام

بالصور.. عشرات القتلى في اصطدام قطاري شحن وركاب في اليونان

العثور على أثار مادة ’شديدة السمية’ في أوهايو

كارثة علی سواحل ايطاليا تنتهي بوفاة عشرات المهاجرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا في مجال الحد من الأسلحة النووية

شاهد.. توتر جديد بين الانتقالي والسعودية في مدينة عدن

بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين وسط اليونان

السيسي.. قرارات مصرية مصيرية في ظل الأزمة العالمية اعتبارا من أول أبريل

شاهد تقرير وثائقي.. من أمام حقل كاريش.. آخر مستجدات استخراح النفط والغاز من المياه اللبنانية

بالفيديو.. روسيا تعلن تصديها لهجوم"متسللين أوكرانيين"على أراضيها