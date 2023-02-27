ألقى غانتس باللوم على نتنياهو في "إشعال الفتيل في حوارة"

العالم-الاحتلال

وخاطب غانتس، وهو وزير الحرب الصهيوني السابق، نتنياهو قائلا، خلال خطاب في الكنيست: "أنت المسؤول عن اشتعال الوضع في حوارة أمس"، وحسب القناة 12 العبرية، أضاف غانتس: "يجب على جنود الجيش ملاحقة مشعلي الحرائق والذين ما تجرأوا على فعل ذلك لولا حمايتك لمن يحرضهم".

وذلك في إشارة إلى التحريض الذي يمارسه وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان مستوطنون هاجموا بلدة حوارة، جنوب نابلس يوم أمس وأحرقوا عدة منازل ومنشآت ومركبات، بحماية القوات الصهيونية، بينما قُتل مستوطنان، وأصيب آخر، في عملية إطلاق نار في البلدة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.