الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية يصل إلى الإمارات للاجتماع بنظيره الثلاثاء

وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية يصل إلى الإمارات للاجتماع بنظيره الثلاثاء
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية مساء يوم الأحد، إن وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية وصل إلى الإمارات.

العالم-إيران

وأفادت الوكالة بأنه وضمن الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة الحرس الوطني ممثلة في مجموعة حرس السواحل بدولة الإمارات، وقيادة حرس الحدود بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصل مساء اليوم إلى الإمارات الوفد الإيراني لحضور الاجتماع السابع والمجدول مع نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء.

وذكرت أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية والتسلل والتهريب بكافة أنواعه.

كما سيبحث الجانبان عمليات البحث والإنقاذ، وتنظيم عملية الصيد البحري خاصة الجائر، وحماية البيئة البحرية بما يخدم مصالح البلدين.

روابط ذات صلة

إيران: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد بلادنا ستدفع الثمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية يصل إلى الإمارات للاجتماع بنظيره الثلاثاء

إيران: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد بلادنا ستدفع الثمن

حماس: "العملية الفدائية في غور الأردن رد طبيعي على جرائم الاحتلال"

ألقى غانتس باللوم على نتنياهو في "إشعال الفتيل في حوارة"

هل بامكان الاحتلال وقف قطار الملف النووي الايراني؟

يأس الصهاينة من وقف تطور البرنامج النووي الايراني