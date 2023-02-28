وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية يصل إلى الإمارات للاجتماع بنظيره الثلاثاء

العالم-إيران

وأفادت الوكالة بأنه وضمن الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة الحرس الوطني ممثلة في مجموعة حرس السواحل بدولة الإمارات، وقيادة حرس الحدود بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصل مساء اليوم إلى الإمارات الوفد الإيراني لحضور الاجتماع السابع والمجدول مع نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء.

وذكرت أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية والتسلل والتهريب بكافة أنواعه.

كما سيبحث الجانبان عمليات البحث والإنقاذ، وتنظيم عملية الصيد البحري خاصة الجائر، وحماية البيئة البحرية بما يخدم مصالح البلدين.