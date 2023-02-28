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رئيس شركة غازبروم الروسية يزور طهران اليوم

رئيس شركة غازبروم الروسية يزور طهران اليوم
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو، ان أليكسي ميللر رئيس شركة غازبروم الروسية ، سيقوم بزيارة إلى طهران الثلاثاء ، للقاء كبار المسؤولين والمدراء في قطاع النفط والغاز الإيراني ، ومناقشة مستقبل التعاون الثنائي.

العالم - ايران

وأضافت السفارة الإيرانية في بيان اصدرته الاثنين: عشية هذه الزيارة، عقد اليكسي ميللر رئيس شركة غازبروم لقاء عمل مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ، لبحث التعاون في قطاع الطاقة ، خاصة في مجال الغاز.

وبحث الطرفان في هذا الاجتماع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع والاجتماعات السابقة.

وفي هذا الاجتماع ، أشار جلالي إلى التطور الشامل للتعاون بين البلدين، وقيّم دخول شركة غازبروم إلى مشاريع النفط والغاز الإيرانية أنه مفيد ومثمر.

من جانبه اعلن رئيس شركة غازبروم ، استعداد الشركة لمواصلة مفاوضات الطاقة مع المسؤولين الايرانيين ، معتبرا التحديات القائمة في سوق الطاقة الأوروبية بانها ناتجة عن القرارات الخاطئة الصادرة عن مفوضية الطاقة الأوروبية.

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