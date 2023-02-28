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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
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انقلاب الصورة
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الجهاد الإسلامي: الاستيطان أينما وُجد ، فهو هدف شرعي للمقاومة
الجهاد الإسلامي: التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك عمليات المقاومة في أريحا ونشيد بشجاعة التنفيذ، وعمليات المقاومة مستمرة وسيدفع العدو ثمن كل جرائمه
أ ف ب: فرنسا تعتبر أن "أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة"
مصادر فلسطينية: مروحيات ومسيرات تابعة لجيش الاحتلال تحلق فوق مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بحثاً عن منفذ العمليات الفدائية
مصادر فلسطينية: مروحيات ومسيرات تابعة لجيش الاحتلال تحلق فوق مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بحثاً عن منفذ العمليات الفدائية
هيئة شؤون الأسرى: حالة من التوتر تسود كافة أقسام سجن النقب وذلك بعد إبلاغ إدارة السجن الأسرى بأنها ستفرض عقوبات جديده بحقهم
حركة حماس: عملية أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وهذه الجرائم لن تُقابَل إلا بمزيد من العـمليات في كل مكان
يديعوت أحرونوت: منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأضرم فيها النار قبل أن ينسحب
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل مدينة أريحا، والمستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر
"حوارة" تستغيث ونابلس تقاوم وتحطم قمة العقبة
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الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش
شهيد فلسطيني وأكثر من 100 جريح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بعد اعتداء وحشي للمستوطنين على منازل الفلسطينيين وحرق سياراتهم وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الذي استخدم بدوره الغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين.
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
كلمات دليلية :
الغاز المسيل للدموع
نابلس تقاوم
حوارة تستغيث
نابلس تحطم قمة العقبة
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