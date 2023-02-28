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"حوارة" تستغيث ونابلس تقاوم وتحطم قمة العقبة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

شهيد فلسطيني وأكثر من 100 جريح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بعد اعتداء وحشي للمستوطنين على منازل الفلسطينيين وحرق سياراتهم وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الذي استخدم بدوره الغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين.

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