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بلينكن في كازاخستان لتعزيز الحضور الأميركي في آسيا الوسطى

بلينكن في كازاخستان لتعزيز الحضور الأميركي في آسيا الوسطى
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كازاخستان فجر اليوم الثلاثاء.

العالم- الأميريكتان

حسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" هذه زيارة ترمي إلى تعزيز دور امیرکا في آسيا الوسطى، وسيلتقي بلينكن خلالها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في العاصمة الكازاخية أستانا أيضا وزراء خارجية الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى، وهي: أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى كازاخستان.

وبلينكن أرفع مسؤول أميركي يجري جولة في آسيا الوسطى منذ أن تولى جو بايدن سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، علما أن الجولة تأتي بعد أيام قليلة على الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي تلقت دعما غربيا بمليارات الدولارات.

وبعد آسيا الوسطى، سيتوجه بلينكن إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

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