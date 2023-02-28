فضائح التطبيع.. صور مراسل اسرائيلي قرب قبر الرسول

العالم - السعودية

وتعتبر من أهم التبريرات التي ساقتها الأنظمة العربية المطبعة لتبرير خطوتها فكرة أن التطبيع يصب في مصلحة القضية الفلسطينية. لكن ما تفعله السعودية في مسارها نحو التطبيع العلني، يوضح بشكل مباشر أن القضية هذه آخر ما يهم الرياض، بل أن مصالح السعودية مع واشنطن أهم بكثير.

وفي حين تحاول الرياض تحقيق مصالحها الخاصة من التطبيع، تجري خطوات التعاون والتطبيع الغير علني على كل المستويات.

وبعدما قام مراسل القناة الثالثة عشر العبرية بالتقاط صور بالقرب من قبر الرسول الأكرم، استشاطت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً ضد التطبيع المتجذر بين السعودية والاحتلال.

وعلق "حسن خليفة" کاتباً:"صحفي إسرائيلي يتجول في السعودية ويقترب من قبر الرسول محمد (ص). ما يعني ان السلطات السعودية تعلم بزائرها ولم تتحرك.

وغرد حساب "بيرد آي":"الإسرائيليون يسرحون ويمرحون بالسعودية ويدخلون بجوازاتهم الإسرائيلية. هذه المناظر ليست مصادفة أبداً بل مقصودة بهدف تحطيم ردود فعل السعوديين وإجبارهم على تقبل وجودهم".

أما "عدلي" فغرد منتقداً:"هذا نتيجة التهاون في الاسلام".