أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- وطن امروز ..

حرائق الشيطان بنابلس .. المستوطنون الصهاينة يرتكبون جريمة جديدة بإضرام النار بعشرات المنازل الفلسطينية..

- اطلاعات ..

مستوطنون صهاينة يضرمون النار بمنازل وسيارات الفلسطينيين بضواحي نابلس بالضفة الغربية..

- ابرار ..

زيارة قريبة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لطهران ..

- ارمان ملي ..

تغيير أعضاء السفارة الأفغانية بطهران بحلول كادر دبلوماسي طالباني محل الكادر السابق .

- جوان..

وزارة الخارجية .. تغيير الكادر الدبلوماسي في السفارة الأفغانية بطهران شأن أفغاني داخلي .

- عصر ايرانيان ..

القائد العام لحرس الثورة يحذر القوى الأوروبية من مواصلة سياساتها العدائية .. لاتعرضوا أنفسكم للخطر ..

- مردم سالاري ..

الرئيس العراقي يبدي إستعداد بغداد لإستئناف إستضافة المباحثات الإيرانية السعودية ..

- خراسان ..

ظهور مؤشرات إيجابية بشأن الإتفاق النووي، الوزير أميرعبد اللهيان ينوه بزيارة قريبة لغروسي..

- قدس ..

تركيا والإنتخابات المقبلة .. الزلزال أم الإقتصاد أيهما كعب آخيل أردوغان ؟...

- افتاب يزد ..

طائرات إلعال " الاسرائيلية " تبدأ رحلات عبر الأجواء العمانية للمرة الأولى ..

- جمهوري اسلامي ..

الكرملين يؤكد أن عودة شبه جزيرة القرم للسيادة الأوكرانية أمر مستحيل تماما ..

- كيهان ..

تركيا و حرب المياه على العراق، إنخفاض منسوب المياه بنهري دجلة والفرات ثلاثين بالمئة ..

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( ملاحظات حول تغير السياسة العربية إزاء سوريا )

كل المؤشرات باتت تدل على تزايد رغبة البلدان العربية في إصلاح جسور العلاقات مع سوريا خاصة بعد الزلزال الرهيب الذي عصف بها , ولعل زيارة وفد لرؤساء البرلمانات العربية وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري لدمشق مؤخرا نموذج على ذلك.

( إن هذه الزيارات العربية لسوريا قد تكون مقدمة لإنضمام السعودية بدورها لهذا المسار رغم أنه لايكمن البت منذ الآن بذلك ).

فالسعودية التي لعبت ونظم خليجية اخرى دورا سلبيا خلال سنوات الازمة السورية باتت تبدي توجهات تصالحية مع دمشق فوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نوه مؤخرا بخروج سوريا من عزلتها العربية ولذوبان جليد العلاقات العربية السورية .

إن اصلاح جسور علاقات البلدان العربية مع سوريا يعني فشل سياسة الحظر والعقوبات الأمريكية على دمشق.

2- عصر ايرانيان ...

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (التهديد بآلية الزناد عفا عليه الدهر)

تصريحات وزير الخارجية الصهيوني بشأن احتمال تفعيل امريكا وحليفاتها الاوروبيات بمجلس الامن لالية الزناد ضد ايران بشأن الاتفاق النووي, مجرد كلام فارغ يتجاهل واقع تغير المعادلات والموازنات الغقليمية والدولية .

( إن تهديدات على غرار آلية الزناد ووجود كل الأوراق على الطاولة عبارات إنتهت صلاحيتها وعفا عليها الدهر تماما )

في ظل واقع ظهور قوى دولية جديدة لها ثقلها وتأثيرها ونفوذها وتحالفاتها في الساحتين الإقليمية والدولية, فايران اليوم يحسب الغرب لها ألف حساب قبل ان يقوم بأي تحرك مقابلها, وهناك روسيا والصين بمجلس الامن الدولي بكل توجهاتهما المناهضة للأحادية الأمريكية .

3- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( إجتماع العقبة ونتائجه )..

تمخض اجتماع العقبة بين مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية و الكيان الصهيوني عن بيان ختامي تحدث عن ضرورة خفض التصعيد والعنف في الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية بررت حضورها اجتماع العقبة بضروة وقف التصعيد الصهيوني، لكنْ بات واضحا بأن هدف إجتماع العقبة , إستئناف التنسيق الأمني بين الكيان والسلطة الفلسطينية للحيلولة دون إندلاع إنتفاضة )

فالاحداث الخطيرة التي وقعت في الضفة قبيل هذا الاجتماع وخلاله والجرائم الوحشية التي ارتكبها الصهاينة بنابلس, أثبتت تماما بأن ما تريده حكومة نتنياهو من وراء اجتماع العقبة, تمرير مخططاتها الإستيطانية بالضفة بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لتصعيد القمع ولاستهداف المقاومين الفلسطينيين . ونتنياهو أعلن بعدها بصراحة عن استمرار وتوسيع الاستيطان.

4-جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( المهرة وسقطرى وتسابق المعتدين على الغنائم )..

اليمن يشهد سباقا بين السعودية والإمارات لنهب ثرواته النفطية، سباق من نوع اخر بينهما في جنوب اليمن على استعمار جزء من اراضيه وبعض جزره بدعم وتنسيق من قبل امريكا.

( إن مايحدث في محافظة المهرة اليمنية من توسع سعودي وفي جزر سقطرى اليمنية من توسع إماراتي نموذج من هذا السباق)

فالسعودية تتحرك لتحويل محافظة المهرة الاستراتيجية اليمنية المحاذية للسعودية، بسواحلها الطويلة على البحر الاحمر الى كيان يمني منفصل تحت احتلالها واشرافها, فالمهرة تشهد احتلالا عسكريا سعوديا مكثفا وتحركات لخبراء عسكريين امريكيين.

في هذا الخضم تنشغل الامارات بتعزيز احتلالها العسكري لأرخبيل جزر سقطرى الإستراتيجية اليمنية بالبحر الأحمر مستفيدة من ميليشيات يمنية جنوبية تتلقى تمويلات من أبو ظبي .

5 – جوان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة جوان في مقالها ( لا مصالحة مع روسيا حتى بعد مئة عام )..

في الوقت الذي لم ترفض فيه روسيا فكرة استئناف المفاوضات مع أوكرانيا في ظل وساطات دولية , بددت تصريحات رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميغال أي احتمال للسلام بقوله ان المصالحة مع روسيا لن تكون مطروحة حتى بعد مئة عام .

( إن كييف تشترط إنسحاب القوات الروسية بالكامل من أوكرانيا ومن القرم أيضا وتشكيل محكمة دولية بشأن مسؤولية هذه الحرب)

إن مثل هذه الشروط لاتعكس في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وموازين القوى والوضع الإستراتيجي رؤية منطقية لوقف الحرب، بغض النظر عمن بدأها وعن مسبباتها وتعقيداتها .

وقد يكون طرح مثل هذه الشروط نابعا من تراكم الغضب مع الرهان على تغيير المعادلات الميدانية بالمستقبل اعتمادا على وعود أسلحة غربية متطورة, ولكن المنطق يقول إن بدء مفاوضات سلام قد يشكل بداية عملية لوقف الحرب ونزيف الدم أولا ومن ثم معالجة تبعاتها وآثارها وتعقيداتها, ومن هنا فأن طرح شروط تعجيزية مقابل قوى عظمى كروسيا والحديث عن عداء أبدي أمر غير معقول ابدا ورفض مسبق غريب لجهود إحلال السلام باوكرانيا .