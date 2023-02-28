مناورات جوية ايرانية بمساحة مليون كيلومتر مربع + فيديو

في ظلام الليل شقت الصواريخ الايرانية الجوية عباب السماء، معلنة انطلاق مناورات وتدريبات مدافعي سماء الولاية للدفاع الجوي الإيراني.

بأهداف حقيقة ومساحة تشمل ثلثي سماء البلاد، يشارك سلاح المسيرات والدفاع الجوي، وسلاح الطيران بطائراته المقاتلة المأهولة وغير المأهولة التابعة للجيش الإيراني وقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وقال قائد مقر خاتم الانبياء المشترک للدفاع الجوي الايراني، العميد قادر رحيم زاده:"مناورات مدافعو السماء ألف وأربعمئة وواحد، والتي ستمتد على مساحة ثلثي البلاد، يعني أكثر من مليون كليومتر مربع من سماء البلاد، تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية، بل على أهداف حقيقية تشمل كامل مساحة العمليات وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد".

مفاجأت جديدة تحملها مناورات هذا العام، فبعد الكشف عن القواعد السرية للطائرات بدون طيار والمقاتلة، يقول المسؤولون الايرانيون انه سيتم الكشف عن قاعدة تحت الأرض لمنظومات العمليات الدفاعية، التي بامكانها مغادرة مخابئها بسرعة في قواعد تحت الأرض والعودة اليها بعد تنفيذ العمليات.

والمفاجآت ايضا، تتمثل بإستخدام أنظمة دفاع جوي وإطلاق صواريخ موجهة من تحت الارض نحو الأجسام المعادية، بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة.

وبالمناسية اكد قائد مقر 'خاتم الأنبياء (ص)' المركزي اللواء غلام علي رشيد ان المناورات تحمل تحذيرا لأي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمن ايران، من أنها ستدفع الثمن غاليا.

اما الرسالة الايرانية الاخرى، فهي استعداد ايران لحماية الأصدقاء والجوار والدفاع عنهما.