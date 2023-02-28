شاهد.. عملية أريحا صفعة قوية لكيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

قال حمادة، إن عمليات الضفة الغربية رد طبيعي للمقاومة التي اختارها الشعب الفلسطيني لردع الاحتلال وقطع يده عن الاستمرار في التغول في الدم الفلسطيني.

وأضاف، أن توقيت عملية أريحا جاء كصفة قوية للاحتلال الذي راهن كثيرا على ان فعل المقاومة قد انتهى وروح المقاومة لن تبعث من جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن الحاضنة الشعبية للمقاومة قلبت كل حسابات الاحتلال رأسا على عقب، حيث كان يراهن بان الجيل الفلسطيني الجديد لا يؤمن بالمقاومة.

وأكد حمادة، أن العدوان على الحوارة من قبل المستوطنين أظهر الصورة الحقيقة للصهاينة وهي صورة القتل وارتكاب المجازر وحرق القرى وارتكاب المجازر.