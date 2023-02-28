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قتيلان و140 مصابا حصيلة زلزال ملاطية جنوبي تركيا

قتيلان و140 مصابا حصيلة زلزال ملاطية جنوبي تركيا
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع الاثنين إلى قتيلين و140 مصابا، وذلك مع استمرار الهزات الارتدادية في البلاد بعد زلزال كهرمان مرعش في السادس من شباط/فبراير.

العالم - تركيا

ووقع الزلزال الجديد في منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية (جنوب البلاد) ظهر أمس، وبلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، وفقا لإدارة الكوارث.

وتبعته، اليوم، هزة ارتدادية بقوة 4 درجات بالولاية نفسها وفقا لمعهد الزلازل التركي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن 12 شخصا من المصابين في حالة حرجة، وإن 40 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأفادت أيضا بإتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مبان منهارة من أصل 31.

وجاء زلزال ملاطية في وقت لا تزال فيه عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد قبل 3 أسابيع، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وتبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل في أنقرة.

وقال جاويش أوغلو -عبر تويتر- إن راسل وصلت إلى العاصمة أنقرة في زيارة تضامنية مع منكوبي الزلزال.

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