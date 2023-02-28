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واشنطن تتوعد بكين والسبب..

واشنطن تتوعد بكين والسبب..
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت واشنطن اليوم الثلاثاء إنها لن تتردد في استهداف الشركات والأفراد الصينيين بالعقوبات إذا انتهكت بكين العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنيكن في العاصمة الكازاخية أستانا أنه إذا أقدمت الصين على إمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامه في الصراع فإن هذا سيضع بكين في مشكلة خطيرة بشأن علاقتها مع دول في شتى أنحاء العالم.

وتابع بالقول "لن نتردد في استهداف الشركات والأفراد الصينيين الذين ينتهكون العقوبات المفروضة على روسيا"، مضيفا أنه "لا يمكن للصين أن تلعب دورا مزدوجا عبر تقديم مقترحات للسلام فيما تؤجج الحرب في أوكرانيا" حسب تعبيره.

وقال أن واشنطن تراقب امتثال مختلف الدول للعقوبات المفروضة على موسكو، مضيفا "نتفهم أن بعض العقوبات على روسيا لا يمكن تطبيقها جملة واحدة".

وفي أستانا، بدأ بلينكن لقاءاته مع وزراء خارجية الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى -وهي كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان- خلال جولته التي تأتي بعد مرور عام تقريبا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن برئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، في أستانا لمناقشة مجموعة من المسائل الثنائية المشتركة.

وخلال زيارته، جدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة كازاخستان واستقلالها وسلامة أراضيها.

وعقد بلينكن محادثات مع وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، ثم مع الرئيس الكازاخستاني، في إطار زيارته لمجموعة من دول آسيا الوسطى، مشدداً في لقاءاته على التزام واشنطن "باستقلال وسيادة ووحدة أراضي" دول هذه المنطقة.

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