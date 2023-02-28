هجوم سعودي غير مسبوق على قادة الانتقالي

العالم- اليمن

الهجوم السعودي شنه الكاتب العقيلي المقرب من دوائر القرار بالرياض واعتبر هجوما سافرا على المجلس الانتقالي وقال انهم يرهنون عوائلهم وزوجاتهم في دول أخرى.

واتهم سلمان العقيلي المقرب الانتقالي بعدم امتلاك قراره، وقال ان قادة الانتقالي يرهنون عوائلهم و زوجاتهم.. مشيرا إلى أن بلاده لا تراهن على مثل هؤلاء.

العقيلي الذي كان يتحدث في مساحة على توتير حول من يمثل الجنوب، أشار إلى أن من يرهن أسرته وزوجته ويمنع من الوصول اليها لا يمكن أن يملك قرار نفسه او يمثل وطنا، مشيرا إلى أن هدف الامارات من التصعيد إيذاء المملكة العربية السعودية بتحريك الانتقالي.

واعترف العقيلي بأن بلاده أمام معضلة جديدة في جنوب اليمن في ظل أن من يحكم عدن لا يبيت لليمن ولا لجيرانها الخير.

وعبر ناشطون عن استياءهم من تلك القيادات التي لا تغار على اعراضها والتي همها هو الارتزاق وخدمة المحتلين ولو على حساب الشرف .

وقال الناشط السياسي محمد البخيتي"ما تلفظ به سليمان العقيلي يسيء لكل اليمنيين، ولكنها الحقيقة للأسف الشديد، وما قاله يأتي في سياق التوجهات السعودية الجديدة المعادية للإمارات، وسيأتي اليوم الذي يعيب علينا بهذا الأمر الإماراتيين أنفسهم، لذلك علينا العمل على لم الشمل وتوحيد الصف الداخلي لتأديب كل المعتدين".

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه عدن وباقي المناطق المحتلة صراعات وانقسامات بين المحتلين وادواتهم ربما تؤدي الى صراعات مسلحة وفق مخطط يسعى لابقاء تلك المناطق تحت سيطرة دول العدوان وهذا الحال لن يستمر ما دام وهناك في هذا البلد رجال يتحملون المسؤولية وفي مستوى التحديات وهذا ما تحدث عنه بوضوح قائد انصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي ووزير الدفاع اللواء الركم محمد ناصر العاطفي و رئيس الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري الذي أكد ان اليمن اليوم اقوى من أي مرحلة سابقة والقوات المسلحة في اتم كامل الجاهزية ومستعدة لأي خيارات يفرضها الغزاة والمحتلين واللذين ان لم يرحلوا برضاهم فسيرحلون بالقوة.