تزايد زراعة الأفيون في المنطقة هاجس مشترك لدى باكستان وإيران

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الثلاثاء بين هذا الوزير الباكستاني مع قائد شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية "العميد مجيد كريمي".

هذا اللقاء جرى بحضور عدد من المسؤولين في وزارة مراقبة المخدرات وقادة شرطة مكافحة المخدرات الباكستانيين، إلى جانب السفير الإيراني في إسلام آباد "سيدمحمد علي حسيني"، والعقيد "أميد سروري" المسؤول عن التعاون في مجال مكافحة المخدرات بين إيران وباكستان.

وفي تصريحه خلال اللقاء أكد "بغتي" على مزيد من التعاون الوثيق بين الجارتين إيران وباكستان من أجل مكافحة عمليات تهريب المخدرات.

كما أطلع الوزير الباكستاني في هذا اللقاء، على تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات التوعوية والتعليمية حيال معضلة المخدرات، ورصد مصادر إنتاج وتوزيع المخدرات في المنطقة والتعامل مع دول الجوار وسائر المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص.

وأكد "بُغتي" على أن الغربيين استغلوا سوء الأوضاع في المنطقة لصالح مآربهم، قائلا: إن وجود الأجانب لم يساعد على تقليص إنتاج المخدرات في المنطقة، وإنما تسبب في تفاقم هذه المشكلة.

إلى ذلك اقترح "العميد كريمي" على الجانب الباكستاني باتخاذ موقف موحد مع إيران خلال اجتماع جنيف القادم، بشأن هواجس البلدين المشتركة حيال إنتاج المخدرات في أفغانستان

ودعا قائد شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية، في هذا اللقاء، وزير مراقبة المخدرات الباكستاني، للقيام بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تطوير التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات.